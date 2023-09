Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Körperliche Auseinandersetzung in Friedlingen - mehrere Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.09.2023, gegen 01.10 Uhr, soll es zwischen mehreren Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Hotel in der Hauptstraße in Friedlingen gekommen sein. Ein 33 Jahre alter Mann und ein 32 Jahre alter Mann seien verbal in Streit geraten. Im weiteren Verlauf habe der 33-Jährige auf den 32-Jährigen mehrfach eingeschlagen bis dieser wohl zu Boden ging. Als der 32-Jährige am Boden lag soll der 33-Jährige zudem auf diesen eingetreten haben. Ein 43 Jahre alter Mann sowie ein 47 Jahre alter Mann seien zur Hilfe geeilt und sollen auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Der wiederum habe auch auf den 43- und 47-Jährigen eingeschlagen. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten wurden ebenfalls verletzt. Diese verzichteten vor Ort auf eine Untersuchung durch den Rettungsdienst. Alle Beteiligten dürften mehr oder weniger alkoholisiert gewesen sein. Die Alkoholtestwerte lagen zwischen 1,5 Promille und 2,4 Promille. Warum es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 33- und 32-Jährigen kam ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell