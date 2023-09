POL-FR: Schopfheim: Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 20.09.2023, auf Donnerstag, 21.09.2023, wurden in der Rheinstraße, in der Kleingartenanlage beim Yachtclub, mehrere Gartenhütten und Wohnwägen aufgebrochen. Bislang sind hier vier Geschädigte bekannt. Aus einer Gartenhütte wurde lediglich Alkoholika und Süßigkeiten entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel ...

