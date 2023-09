Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrerin stürzt wegen vermeintlicher Handybenutzung - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.09.2023, gegen 10.50 Uhr, stürzte eine 39-jährige Pedelec-Fahrerin. Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 39-Jährige in ein Krankenhaus. Sie befuhr die Hammerstraße in Richtung Bundessstraße 317, als sie nach Sachlage während der Fahrt ihr Handy benutzte, dadurch wohl abgelenkt wurde und im weiteren Verlauf mit ihrem Pedelec auf die Fahrbahn stürzte. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

