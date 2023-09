Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Geparktes Auto gestreift - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Ford Transit wurde zwischen Donnerstag, 21.09.2023, 23.00 Uhr und Freitag, 22.09.2023, 07.00 Uhr in der Feldbergstraße beschädigt. Der Ford stand in Fahrtrichtung Schopfheim-Fahrnau entgegen der Fahrtrichtung geparkt. Es wird vermutet, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den Ford an der rechten Fahrzeugseite touchiert hat. Es konnten rote Lackantragungen festgestellt werden. Ob diese durch das unbekannte Fahrzeug verursacht wurden ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

