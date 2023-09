Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Außenspiegel an Fahrzeug abgefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Einem in der Wehrer Straße geparktem BMW wurde am Freitag, 22.09.2023 zwischen 19.30 Uhr und 19.40 Uhr der linke Außenspiegel von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer abgefahren. Der BMW war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Ein Zeuge wurde durch ein Knallgeräusch auf den Unfall aufmerksam. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich laut dem Zeugen um einen weißen Transporter gehandelt haben, welcher die Unfallörtlichkeit anschließend unerlaubt verlassen hat. Der entstandene Sachschaden am Außenspiegel steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet weitere Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.



