Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Cuxhaven (ots)

Bad Bederkesa/Otterndorf. Am gestrigen Dienstag (27.12.2022) kam es gegen die Mittagszeit und in den Nachmittagsstunden zu zwei Verkehrsunfallfluchten.

In der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:40 Uhr erledigte eine 26-jährige Frau aus Bad Bederkesa im Handelspark mehrere Einkäufe (Edeka-Markt und Lidl). Ihr PKW Audi war hierbei jeweils auf den so genannten Eltern-Kind Parkplätzen abgestellt. In der genannten Zeit stieß ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem roten PKW gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Gegen 15:20 Uhr parkte ein 37-jähriger Mann aus Neuenkirchen seinen PKW Opel in einer Parkbucht in der Marktstraße in Otterndorf. Die Parkbucht befand sich hierbei auf Höhe einer dortigen Bäckerei. Als er kurze Zeit später zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der linker Außenspiegel beschädigt wurde. Zwei Kinder teilten mit, dass der Schaden durch einen silbernen PKW verursacht wurde, welcher in Richtung Ortsmitte weitergefahren sei. Fahrzeugteile blieben hierbei an der Unfallstelle zurück. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Otterndorf (04751 998350) zu melden.

