Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Rettungshubschrauber landet in Sümmern

Iserlohn (ots)

Die Berufsfeuerwehr wurde am heutigen Abend um 18 Uhr zum Absichern einer Rettungshubschrauberlandung nach Sümmern in den Kirschblütenweg gerufen. Dort hatte ein Patient einen neurologischen Notfall und musste in eine Spezialklinik geflogen werden. Den Transport übernahm der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund. Nach etwa 45 min konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Der Kirschblütenweg war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

