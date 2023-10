POL-PDWIL: Einbruch in Baucontainer

Daun (ots) - Dohm- Lammersdorf- Radfahrer bei Kollision leicht verletzt Ein 33 Jahre alter Radfahrer aus der VG Gerolstein wurde am gestrigen Sonntagnachmittag bei der Kollision mit einem Motorrad leicht verletzt. Die Zweiradfahrer waren auf der L 29 in Richtung Hillesheim unterwegs. Bei einem Abbiegevorgang, in Höhe Dohm, wurde der Radfahrer von dem nachfolgenden 21 Jahre alten Motorradfahrer im Bereich seines ...

mehr