POL-PDMY: Schneller Einsatz der Feuerwehr - Vollbrand eines Wohngebäudes kann verhindert werden

Naunheim (ots) - Am 05.06.2023 gegen 03:00 Uhr kam es in der Raiffeisenstraße in Naunheim zum Vollbrand einer Scheune. Derzeit befinden sich mehrere Feuerwehren der umliegenden Ortschaften im Einsatz und versuchen, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser zu verhindern. Neben der Feuerwehr sind auch DRK und Polizei vor Ort. Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen ...

