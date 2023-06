POL-PDMY: Marion Kuß - neue Bezirksbeamtin im Brohltal; Klaus Krämer nach 45 Jahren im wohlverdienten Ruhestand

Polizeidirektion Mayen

Marion Kuß - neue Bezirksbeamtin im Brohltal; Klaus Krämer nach 45 Jahren im wohlverdienten Ruhestand

Remagen / Brohltal

Mit Ablauf des Monats Mai und ausgestattet mit Urkunde und Dankschreiben des Polizeipräsidenten, ist Polizeihauptkommissar (PHK) Klaus Krämer dieser Tage in den Ruhestand verabschiedet worden. Damit verliert die Polizei Remagen nicht nur eine Persönlichkeit und einen allseits anerkannten Polizeibeamten, sondern quasi ein Stück ihres Inventars, denn Klaus Krämer war alleine 42 seiner insgesamt 45-jährigen Dienstzeit bei "seiner" Polizeiinspektion in Remagen tätig - zuletzt als Bezirksbeamter im Brohltal. Erfreulicherweise konnte das Staffelholz für die Vakanz im Brohltal zum 1. Juni lückenlos weitergereicht werden. Neben dem Generationswechsel geht damit für die PI Remagen ein Novum einher: Mit Marion Kuß übernimmt bei der PI Remagen zum ersten Mal eine Frau die Aufgaben einer Bezirksbeamtin. Bei der Begrüßung der 32-jährigen Polizeioberkommissarin (POK´in) traf Inspektionsleiter Ralf Schomisch dennoch auf eine junge alte Bekannte. Marion Kuß wurde 2010 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und kam nach Ausbildung und gut einem Jahr bei der Polizeiautobahnstation in Mendig bereits 2017 zum ersten Mal nach Remagen. Bis 2020 sammelte sie hier knapp drei Jahre Erfahrung im Wechselschichtdienst, ehe sie im Oktober 2020 zur PI Bad Neuenahr-Ahrweiler wechselte. Jetzt kehrt die engagierte und heimatverbundene Polizeibeamtin nach Remagen zurück, nunmehr als Bezirksbeamtin für das Brohltal bzw. den von der PI Remagen betreuten Teil davon. Daneben unterstützt Marion Kuß in Urlaubs- oder anderen Ausfallzeiten auch im Bereich der VG Bad Breisig. Inspektionsleiter Schomisch hieß Marion Kuß herzlich willkommen und wünschte ihr viel Freude und berufliche Erfüllung in der neuen Funktion.

