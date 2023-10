Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Drei Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss im Dienstgebiet der PI Bitburg kontrolliert.

Bitburg (ots)

Am gestrigen Montag, den 09.10.2023, wurden bei routinemäßigen Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bitburg insgesamt drei Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche ihren PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten.

Gegen 17:50 Uhr wurde ein 27-Jähriger Mann mit seinem PKW in Roth an der Our kontrolliert. Nachdem Verdachtsmomente für einen zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden konnten, reagierte ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf die Stoffgruppe THC.

In Oberweis wurde gegen 19:00 Uhr ein 23-Jähriger Mann mit seinem PKW kontrolliert, da er augenscheinlich sehr dicht auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Auch im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum. Der durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC.

Ein 38-Jähriger Mann wurde gegen 23:20 Uhr in Körperich mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle konnten deutliche Anzeichen auf einen zeitnah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum erlangt werden. Einen Schnelltest konnte oder wollte der Fahrzeugführer nicht durchführen.

In allen drei Fällen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen die drei Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell