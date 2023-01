Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen in Dienstgebiet

Germersheim (ots)

In den letzten zwei Tagen (17.01 und 18.01.2023) wurden durch Beamte der Polizei Germersheim Verkehrskontrollen in Germersheim, Lingenfeld, Knittelsheim und Bellheim durchgeführt. In der Mozartstraße in Germersheim waren insgesamt 5 Autofahrer zu schnell unterwegs. In der Hauptstraße in Knittelsheim konnten 9 Verstöße festgestellt werden. 1 Autofahrer hielt sich in der Postgrabenstraße in Bellheim nicht an die erlaubten 30 km/h. Bei einer Kontrolle des Durchfahrtverbots in der Straße "Am Hirschgraben" in Lingenfeld wurde ein Autofahrer verwarnt. Zudem stellten die Beamten bei den Kontrollen fünf Gurtverstöße fest und 12 Mängelberichte aus. Ein Autofahrer wurde mit dem Mobiltelefon am Ohr erwischt und muss nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen.

