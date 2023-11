Polizei Münster

POL-MS: Diebstahlssicherung präpariert und Etikett in Unterhose versteckt - Ladendieb in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten haben am Montag (6.11.) an der Windthorststraße einen 30-jährigen Ladendieb festgenommen. Eine Staatsanwältin hatte im Nachgang beim Amtsgericht Münster einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Dieb beantragt. Ein Richter war dem Antrag gefolgt und ordnete die sofortige Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Der 30-Jährige hatte gegen 17:50 Uhr in einem Outdoor-Bekleidungsgeschäft eine Jacke im Wert von knapp 280 Euro entwendet. Ein aufmerksamer Ladendieb hatte den Dieb dabei beobachtet, wie er sich verdächtig in dem Laden umschaute, in eine Umkleidekabine ging und anschließend den Laden verließ. Am Eingang löste die Diebstahlssicherung aus, der Detektiv sprach den Mann an und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten fanden unter seiner Jacke das Diebesgut und stellten fest, dass er die Diebstahlssicherung mit Alufolie abgedeckt hatte, um eine Alarmauslösung zu verhindern. Sie nahmen den Mann aus Schöppingen daraufhin vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung im Polizeigewahrsam entdeckten die Polizisten das abgetrennte Etikett der Winterjacke in der Unterhose des 30-Jährigen sowie einen Seitenschneider in seinen Taschen. Zudem stellten sie fest, dass der Mann bereits mehrfach wegen Diebstahlsdelikten, Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz und wegen des Illegalen Handels mit Drogen polizeilich aufgefallen war.

