POL-MG: Drohung gegen Logistikunternehmen: 37-jähriger Tatverdächtiger ermittelt

Mönchengladbach (ots) - Die Polizei in Krefeld hat am Samstag, 30. September, die seit mehreren Wochen vermisste 13-jährige Tijana M. wohlbehalten angetroffen. Ein aufmerksamer Bürger hatte sich bei der Polizei Krefeld gemeldet und den entscheidenden Hinweis gegeben. Die Polizei nimmt daher die Öffentlichkeitsfahndung zurück und bedankt sich bei allen, die sich an ...

