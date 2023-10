Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall durch nasse Fahrbahn

Erfurt (ots)

Eine nasse Fahrbahn war am vergangenen Freitagnachmittag der Grund für einen hohen Sachschaden. Eine 20-Jährige war mit ihrem BMW in der Stotternheimer Straße unterwegs gewesen als ihr die rutschige Fahrbahn zum Verhängnis wurde. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über ihr Auto und stieß mit einem Straßenschild zusammen. Glücklicherweise kam die 20-Jährige unverletzt davon. An ihrem Auto und dem Straßenschild entstand jedoch ein Sachschaden von über 4.000 Euro. (SE)

