Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Autofahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

Freitagabend fuhr in Kölleda ein 55-jähriger Autofahrer betrunken von einem Supermarkt nach Hause. Zwei Zeuginnen im Alter von 17 und 20 Jahren hatten beobachtet, dass der 55-Jährige in Schlangenlinien gefahren war und dabei mehrmals gegen den Bordstein fuhr. Die beiden verständigten die Polizei, die den Fahrer wenig später ausfindig machte. Ein anschließender Test zeigte einen Atemalkoholwert von über 2,00 Promille an. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und der 55-Jährige musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (SE)

