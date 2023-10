Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Erfurt (ots)

Am Freitagabend kam es auf einem Spielplatz in der Tettaustraße in Erfurt zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Hierbei wurden 3 Jugendliche im Alter von 16 - 18 Jahren durch insgesamt 5 - 6 unbekannte, männliche Täter, welche teilweise mit Kapuzen maskiert waren, unter Vorhalt eines Messers dazu aufgefordert, ihr Bargeld herauszugeben. Nachdem durch einen der Geschädigten der Notruf abgesetzt wurde, flüchteten die Täter in Richtung Steigerstraße. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können. In diesem Fall wenden sie sich an den Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0281964. (LW)

