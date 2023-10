Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto zerkratzt - Zeugenaufruf

Sömmerda (ots)

Unbekannte beschädigten am Samstag einen geparkten VW Golf in Sömmerda. Das Auto stand in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Erfurter Straße. Der oder die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand beide Fahrzeugseiten und verursachten einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0282116 bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (DS)

