Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Fahrzeuge in Erfurt zerkratzt

Erfurt (ots)

Durch einen unbekannten Täter wurden im Zeitraum zwischen Samstagmittag bis Sonntagnachmittag mehrere Pkw in der Auenstraße Höhe der Hausnummern 27 - 36 beschädigt. Mit einem unbekannten,spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter jeweils die linke Fahrzeugseite an insgesamt fünf Fahrzeugen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Tatereignis oder möglichen Tätern. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord oder jede andere Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0282781/2023 entgegen. (MH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell