POL-MS: Zwei Autobrände am Düesbergweg - Zeugen gesucht

Münster / Haltern (ots) - Die Autobahn 43 in Richtung Wuppertal war am Freitagmorgen zwischen 4:30 und 10:30 Uhr wegen eines querliegenden Sattelzugs gesperrt. Bisherigen Ermittlungen zufolge verlor der 50-jährige Fahrer auf der Fahrbahn in Richtung Wuppertal die Kontrolle über sein Gespann. Die Zugmaschine sowie der Container des Anhängers kippten um, legten sich ...

