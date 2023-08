POL-HX: Bei Anruf Vertrag / Polizei und Verbraucherzentrale warnen vor Betrugsmaschen

Warburg (ots) - Lebensmittel im Wert von circa 30 Euro verstaute ein 57-jähriger Warburger in seinem Rucksack, um diese anschließend durch den Kassenbereich zu schleusen. Die Tat ereignete sich am Dienstagnachmittag, 15.08.2023, gegen 16:35 Uhr in einem Warburger Verbrauchermarkt an der Landfurt. Nachdem der 57-jährige durch einen Mitarbeiter des Geschäftes auf den Diebstahl angesprochen wurde, ließ dieser seinen ...

