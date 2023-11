Polizei Münster

POL-MS: "Mahnwache für Gaza" am 10. November - Polizei zieht Bilanz

Münster (ots)

Rund 100 Personen haben in der Spitze an einer pro-palästinensischen Mahnwache vor dem Münsteraner Hauptbahnhof am Freitagabend (10.11., 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr) teilgenommen. Polizeikräfte waren zur Wahrung der Sicherheit im Einsatz. Während der Kundgebung identifizierten sie zwei Personen, die volksverhetzende Parolen mit strafrechtlicher Relevanz skandierten. Gegen sie wurde Strafanzeige erstattet. Während der Maßnahme gegen einen der Tatverdächtigen warf eine Versammlungsteilnehmerin zudem einen Gegenstand gegen eingesetzte Polizeibeamte. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizisten stellten außerdem zehn auf dem Boden ausgelegte Plakate, teilweise mit arabischen Schriftzeichen, sicher, die zumindest in Teilen strafrechtlich relevante Inhalte wiedergeben sollen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Insgesamt mussten Polizistinnen und Polizisten gegen fünf Demonstrierende Platzverweise aussprechen. Gegen kurz nach 21:00 h beendeten die Teilnehmenden die Versammlung.

