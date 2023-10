Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 17-Jähriger mit 1,22 Promille auf Mofa kontrolliert.

Oberhausen; 03.10.2023; 01:00 Uhr (ots)

Oberhausen B427 In der Nacht vom 03.10.2023, 01:00 Uhr, wurde ein 17 Jähriger Mofa-Fahrer aufgrund eines kaputten Rücklichts einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle gab der Jugendliche an auf einem Weinfest, in einem nahegelegenen Ort, zwei bis drei Weinschorle getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 1,22 Promille. Dem Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

