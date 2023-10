Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an einer Sitzgruppe

Burrweiler (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Montag, den 02.10.2023, beschädigten bisher unbekannte Personen eine Sitzgruppe im Bereich Burrweiler. Die hölzerne Sitzgelegenheit befindet sich oberhalb der Straße "Am Gewannenpfad" im Weinberg. Die Täter steckten die Bank vermutlich mittels Bremsenreiniger in Brand. Selbst beim Eintreffen der Beamte der PI Edenkoben am nächsten Morgen, stellten diese noch eine Hitzeentwicklung und Qualm fest. Auf Grund dessen wurde die Sitzgruppe mittels Feuerlöscher endgültig gelöscht. Eine leere Dose Bremsenreiniger konnte in unmittelbarer Nähe sichergestellt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 9550 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de melden.

