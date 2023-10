POL-PDLD: Edesheim - Diebstahl von Spalierobst

Schweigen-Rechtenbach (ots) - An einem in der Hauptstraße, in unmittelbarer Nähe eines Hotels, abgestellten E-Scooter wurden am 01.10.2023, zwischen 11:30 Uhr und 20:15 Uhr, das Versicherungskennzeichen und eine Handyhalterung entwendet. Des Weiteren wurde der Lack beschädigt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu ...

