POL-PDLD: Maikammer - Ein Hesse und der Pfälzer Wein

Gossersweiler-Stein (ots) - Ein 66-jähriger Radfahrer befuhr gegen 13:25 Uhr die Goßbrechtstraße in Richtung Am Kaiserbach. Hierbei übersah er vor einem Anwesen ein Schlagloch und stürzte über den Lenker seines Fahrrads auf die Straße. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankhaus verbracht. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

