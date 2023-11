Polizei Münster

POL-MS: Täter flexen Tresor bei Einbruch in Sprakel auf - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Donnerstag (09.11.) sind bislang unbekannte Täter in der Zeit von 17:45 Uhr bis 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Gerbertweg eingebrochen.

Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der rückwärtig gelegenen Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchten die Räume nach möglichem Diebesgut. Im Keller des Hauses versuchten die Täter zudem einen Tresor durch den Einsatz eines Winkelschleifers zu öffnen. Dies gelang nicht. Die Täter entwendeten mehrere Schmuckstücke und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

