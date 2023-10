Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Mehrere Hakenkreuz-Schmierereien im Stadtpark/Zeugenaufruf der Polizei

Lampertheim (ots)

Nachdem die Ordnungshüter am Sonntagmittag (08.10.), gegen 13.00 Uhr, die Mitteilung von Zeugen erhielten, dass es im Stadtpark im Bereich der Martin-Kärcher-Straße zu mehreren Schmierereien mittels Kreide an verschiedenen Örtlichkeiten im Park, unter anderem an einer Tischtennisplatte, auf einem Fußweg und an einem Denkmal kam, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Die Unbekannten hinterließen mit der weißen Kreide rund 20 spiegelverkehrte Hakenkreuze und suchten im Anschluss das Weite. Die Schmierereien wurden entfernt.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten des polizeilichen Staatsschutzes des Polizeipräsidiums Südhessen ermitteln wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

