LPI-GTH: Diebstahl aus Geräteschuppen- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - In der Zeit zwischen dem 06. Oktober, 17.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem Ladengeschäft in der Schwanitzstraße. Der oder die Täter versuchten gewaltsam in das Gebäudeinnere einzudringen, was allerdings misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro (Bezugsnummer: 0263541/2023). Aus einer physiotherapeutischen Praxis in der Straße "Wallgraben" entwendeten Unbekannte Bargeld im mittleren ...

