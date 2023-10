Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 06. Oktober, 17.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem Ladengeschäft in der Schwanitzstraße. Der oder die Täter versuchten gewaltsam in das Gebäudeinnere einzudringen, was allerdings misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro (Bezugsnummer: 0263541/2023). Aus einer physiotherapeutischen Praxis in der Straße "Wallgraben" entwendeten Unbekannte Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Eingangstür der Praxis wurde aufgehebelt und dadurch ein Schaden von circa 1.000 Euro herbeigeführt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 06. Oktober, 13.00 Uhr und gestern, 09.40 Uhr (Bezugsnummer: 0263341/2023). Kupferkabel im Wert von rund 200 Euro wurden aus einem leerstehenden Gebäude in der Langewiesener Straße gestohlen. Der oder die Unbekannten gelangten offenbar über ein Fenster in das Gebäude. Die Tat wurde gestern, zwischen 10.45 Uhr und 13.20 Uhr verübt (Bezugsnummer: 0263670/2023). Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachverhalten. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 und unter Angabe der entsprechenden Bezugsnummer entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell