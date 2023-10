LPI-GTH: Einbruch- Zeugensuche

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere bislang Unbekannte versuchten in der Zeit zwischen dem 24. September und gestern, 19.15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Karl-Liebknecht-Straße in Remstädt zu gelangen, ihr Vorhaben misslang. Es wurde ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro an einem Fenster verursacht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 ...

