Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruchsversuch in Hanfladen

Schwenningen (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zum Donnerstag in der Marktstraße. An der Eingangstür des Geschäfts, das Hanfprodukte anbietet, wurden am Morgen deutliche Spuren festgestellt, die die Polizei bei ihrer Spurensicherung eindeutig Einbrechern zuschreibt, die gewaltsam die Türe aufhebeln wollten. Allerdings hielt die Tür dem Aufbruchsversuch stand. Wer für die Tat in Frage kommt, ist bislang unklar. Die Polizei Schwenningen bittet unter Telefon 07720 85000 um Hinweise zu diesem Fall.

