POL-GE: E-Scooter-Fahrer verletzen Kind auf der Bahnhofstraße

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Jugendliche, die am vergangenen Freitag, 3. November 2023, gegen 16.35 Uhr verbotenerweise zu zweit auf einem E-Scooter auf der Bahnhofstraße in der Altstadt unterwegs waren, haben dabei einen acht Jahre alten Jungen verletzt. Das Kind war mit seinen Eltern unterwegs, als es von dem Scooter angefahren wurde. Der Junge verletzte sich leicht, so dass vor Ort eine ambulante Behandlung durch den Rettungsdienst notwendig war. Der Fahrer des Scooters flüchtete zunächst, der Beifahrer bleib aber vor Ort. Die eingesetzten Beamten ermittelten die Personalien des Fahrers und suchten den 14 Jahre alten Fahrer zu Hause auf. Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht verantworten. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass das Fahren von E-Scootern nur auf Straßen oder Radwegen erlaubt ist und auch nur eine Person den E-Scootern fahren darf. Wer sich nicht daran hält, nimmt mitunter schwerwiegende Verletzungen in Kauf und muss mit empfindlichen Strafen rechnen.

