POL-GE: Ermittlungserfolg nach schwerwiegenden Verkehrsdelikten

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete über zwei Verkehrsunfallfluchten mit einer schwerverletzten Frau von Dienstag, 22. August 2023, in Bulmke-Hüllen (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5586435). Ein zu dem Zeitpunkt unbekannter Autofahrer beschädigte auf der Brüsseler Straße zunächst das Fahrzeug einer 30-jährigen Frau, als er in den fließenden Verkehr einscheren wollte und flüchtete nach diesem ersten Unfall. Anschließend verletzte er kurz danach bei einem zweiten Verkehrsunfall eine 35-jährige Frau auf ihrem Motorroller, als er diese auf der Europastraße überholen wollte. Die Bochumerin stürzte durch die Berührung und verletzte sich schwer. Auch hier flüchtete der unbekannte Autofahrer.

Umfangreiche Ermittlungen einer eingerichteten Ermittlungskommission führten zu einem 14-jährigen Tatverdächtigen aus Dortmund. In enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Essen wurden am Freitag, 27. Oktober 2023, Durchsuchungsbeschlüsse in drei Objekten in Gelsenkirchen und Dortmund sowie ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 14-jährigen Tatverdächtigen vollstreckt.

Der 14-Jährige wurde angetroffen und während der Durchsuchungsmaßnahmen wurden zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

