POL-GE: Unbekannter begeht zwei Unfallfluchten/eine Frau schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Polizei und Rettungskräfte waren gestern Vormittag, 22. August 2023, in Bulmke-Hüllen nach zwei Verkehrsunfällen im Einsatz. Mehrere Zeugen machten Angaben, aus denen sich nach ersten Ermittlungen folgender Tathergang rekonstruieren lässt: Ein bislang unbekannter Autofahrer rammte zunächst um 8.08 Uhr das Auto einer 30 Jahre alten Frau, die auf der Brüsseler Straße in Richtung Europastraße fuhr, als er von einem Parkstreifen aus auf die Fahrbahn fuhr, um in die gleiche Richtung zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. An dem Fahrzeug der Gelsenkirchenerin entstand hoher Sachschaden, die Frau blieb unverletzt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um die Geschädigte zu kümmern, bog nach links auf die Europastraße ab und erfasste dort um 8.09 Uhr beim Überholen eine 35 Jahre alte Frau, die als Briefbotin auf einem Motorroller unterwegs war und auf ein Firmengelände abbiegen wollte. Die Bochumerin stürzte und verletzte sich durch den Aufprall schwer. Zeugen und Rettungskräfte versorgten sie zunächst vor Ort. Anschließend wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der unbekannte Autofahrer flüchtete auch hier und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Ückendorf weiter. Polizeibeamte sperrten die Straßen, leiteten den Verkehr ab und sicherten Spuren. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten das Auto, einen grauen VW Golf, einige hundert Meter von den Unfallstellen entfernt noch auf der Europastraße sicher. Ein Zeuge gab an, dass aus dem Auto zwei Männer zu Fuß in Richtung Kreisverkehr Ostpreußen-/Europastraße geflüchtet seien. Einer von Ihnen, mutmaßlich der Fahrer, ist etwa 20 Jahre alt, hat dunkle, lockige Haare und einen Bart. Er trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt. Der Beifahrer ist ungefähr im gleichen Alter, hat ebenfalls dunkles Haar und trug ein schwarzes T-Shirt. Eine weitere Fahndung nach den Männern, bei der auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unfallwagen, den Insassen oder dem Unfallgeschehen machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0209 365 6200 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

