Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht mit erheblichen Sachschaden

Ingelheim (ots)

In der Nacht vom 12.08.2023 auf den 13.08.2023 kam es in der Binger Straße in Ober-Hilbersheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr die Binger Straße vom Ortskern Ober-Hilbersheim kommend in Richtung Aspisheim. Am rechten Fahrbahnrand der Binger Straße parkte ein silberner Renault Modus, welchen der/die Verursacher beim Vorbeifahren übersah und kollidierte. An dem geparkten Renault entstand ein erheblicher Sachschaden, sodass dieser nicht mehr fahrbereit gewesen ist. Das verursachende Fahrzeug hat vor Ort ein rötliches Bauteil des Kotflügels und eine Radkappe an der Unfallstelle verloren.

Die Polizei Ingelheim bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim (06132-65510) zu melden.

