POL-PIING: 15-Jähriger entzieht sich Polizeikontrolle

Ingelheim (ots) - Am Donnerstag, 20.07.2023, kam es gegen 23:10 Uhr in der Ingelheimer Rinderbachstraße zu einer Behinderung bei der Durchfahrt eines Schwertransportes. Der genehmigte Schwertransport befuhr den Marktplatz in Richtung Rinderbachstraße, in welcher zu diesem Zeitpunkt entsprechende Halteverbotsschilder aufgestellt waren. Trotz der Beschilderung parkte ein Fahrzeug am Fahrbahnrand und verhinderte hierdurch ...

mehr