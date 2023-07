Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrerin

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, 20.07.2023, kam es gegen 08:50 Uhr in der Binger Straße in Ingelheim, Höhe Hausnummer 110, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin. Der PKW-Fahrer fuhr zunächst verbotswidrig die Binger Straße entgegen der Einbahnstraße in Richtung Römerstraße. Die Fahrradfahrerin fuhr hinter dem PKW berechtig in dieselbe Richtung. Als der PKW-Fahrer sein Fehlverhalten bemerkte, bremste dieser. Die dahinterfahrende Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf den PKW auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

