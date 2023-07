Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Zeugenaufruf: Verkehrsteilnehmer nach Bedrohung mit Schusswaffe gesucht

Ingelheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in einer Pizzeria in Ingelheim-West zu einer Auseinandersetzung mit einer betrunkenen Person, welche dort mit einer Schusswaffe hantierte. Durch Zeugen kann in Erfahrung gebracht werden, dass es in den frühen Morgenstunden (07:40-07:50 Uhr) bereits von der gleichen Person zu einer Beleidigung/Bedrohung eines Motorad- bzw. Rollerfahrers mittels Schusswaffe gekommen sei. Die Polizei Ingelheim bittet den Verkehrsteilnehmer, der durch das geschilderte Fahrverhalten beleidigt bzw. bedroht wurde, sich telefonisch unter 06132 6551-0 oder per E-Mail an piingelheim@polizei.rlp.de mit der Ingelheim Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

