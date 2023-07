Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ingelheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen erhielt die Polizei die Information, dass es auf der Landstraße zwischen Appenheim und Gau-Algesheim zu einem lauten Knall gekommen sei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein PKW von der Fahrbahn abkam, sich anschließend überschlug und auf der Fahrbahn auf den Rädern zum Stehen gekommen war. Lediglich der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Fahrzeug Außer-Betrieb und somit nicht versichert gewesen ist. Weiterhin ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz eines Führerscheines, aber dafür stark alkoholisiert am Steuer gewesen. Die Polizei Ingelheim nahm diverse Straftaten auf. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Während die Feuerwehr die Unfallstelle absperrte, ignorierte dies ein 20-jähriger Mann und fuhr an der Absperrung vorbei. Im Rahmen eines klärenden Gespräches mit dem Fahrzeugführer, dass die Absperrung der Feuerwehr auch für ihn gelte, konnte durch die Polizeibeamten ebenfalls Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Nach weiteren Tests wurde diesem Fahrzeugführer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet, in welchem ihm der Führerschein vorläufig entzogen wurde. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell