Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Neustadt: Feuerwehr löscht Waldbrand

Breuberg (ots)

Eine Fläche von etwa 1500 Quadratmeter Waldboden brannte am Montagabend (11.07.), gegen 20.45 Uhr, in einem Waldgebiet oberhalb des Breuberger Stadtteils Neustadt. Auf der gerodeten, noch nicht wieder aufgeforsteten Fläche standen lediglich Gras und Totholz in Flammen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das Feuer anschließend rasch unter Kontrolle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

