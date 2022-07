POL-DA: Dieburg: Münzgeld aus Auto entwendet

Rüsselsheim (ots) - In der Grundschule "Im Hasengrund" geriet in einem als Bibliothek genutzten Raum im Untergeschoss am Montag (11.07.), gegen 15.40 Uhr, aus bislang unbekannter Ursache ein Bücherregal in Brand. Die Flammen breiteten sich anschließend in dem Raum aus. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer, bevor es sich auf weitere Räumlichkeiten ausdehnen konnte. Es entstand nach ersten ...

