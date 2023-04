Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Täter flüchtet und verletzt Ladendetektiv kurz nach Entlassung aus dem Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, den 01.04.23 gegen 10:18 Uhr bemerkte ein 43-jähriger Gelsenkirchener einen Ladendieb, der mit seiner Ware den Netto Markt an der Bismarckstraße in Schalke verlassen wollte. Als er ihn ansprach, griff dieser ihn körperlich an. Anschließend flüchtete der Täter, konnte aber bis zum Eintreffen der Polizei vom Ladendetektiv verfolgt werden. Diese nahmen den bekannten 40-jährigen wieder mit zur Wache. Er war erst 4 Stunden zuvor aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell