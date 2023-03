Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tatverdächtiger gestellt, Polizeibeamter schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag Nachmittag, gegen 16 Uhr, wurden mehrere Personen durch Zeugen dabei beobachtet, wie sie über einen Zaun kletterten, um auf das Gelände der ehemaligen Fa. Geldbach auf der Bergmannstraße zu gelangen. Eintreffende Polizeibeamte konnten einen 24jährigen flüchtenden Mann festhalten, der zum Grund seines Aufenthalts auf dem Gelände unglaubwürdige Angaben machte. Bei dem Versuch, einen Zaun zu überklettern, um das Gelände nach weiteren Personen zu durchsuchen, blieb ein 49jähriger Polizeibeamter mit einem Fingerring am Zaun hängen und verletzt sich dabei schwer an der Hand. Der Polizeibeamte wurde notärztlich versorgt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Hier wird er operiert.

Der 24jährige Täter wurde nach Identitätsfeststellung in der Polizeiwache wieder entlassen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0209/3652160 zu melden.

