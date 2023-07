Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ingelheim (ots)

Am Donnerstag, 20.07.2023, kam es gegen 09:00 Uhr in der Rheinstraße in Gau-Algesheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die beiden beteiligten Pkw-Fahrer fuhren von Ingelheim aus kommenden in Richtung Gau-Algesheim. In Höhe einer Tankstelle kam es aufgrund eines Verkehrsvorgangs zu einem leichten Rückstau. Der verkehrsunfallverursachende Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorderen Pkw auf. Durch den Aufprall wurden beide Pkw-Fahrer leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zwecks Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Gau-Algesheim zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell