Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 31-Jährige durch Raser leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Montag, 21. August 2023, kam es um 16.25 Uhr kam es zu einem Unfall in Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen, bei der eine Frau leicht verletzt wurde und der Fahrer sich von der Unfallstelle entfernte. Die 31-Jährige erstattete auf einer Polizeiwache eine Anzeige. Sie gab an, dass sie in ihrem Auto zur besagten Zeit auf der Wanner Straße von einem schwarzen Mercedes mit sehr hoher Geschwindigkeit rechts überholt worden sei. Dazu fuhr der Wagen verbotswidrig über einen dortigen Fahrradstreifen an ihr vorbei. Als die Frau den Fahrer am Kreisverkehr Erlenbruch/Brüsseler Straße zur Rede stellen wollte, weil dieser dort verkehrsbedingt halten musste, gab der Fahrer Gas. Dabei überrollte er den Fuß der Frau. Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen. In dem flüchtigen Fahrzeug saßen mehrere Personen. Der Fahrer ist zwischen 20 und 25 Jahre alt. Beschreibungen zu den anderen Mitfahrern liegen nicht vor. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen an dem Mercedes am selben Tag um 5.20 Uhr an der Herderstraße in Dortmund-Mitte gestohlen wurden. Eine Zeugin hatte die Tat beobachtet. Der Halter des Fahrzeuges erstattete in Dortmund eine Anzeige. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6230 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

