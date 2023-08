Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt/Ermittlungen gegen einen 28 Jahre alten Mann aus Essen

Gelsenkirchen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen Versuchtes Tötungsdelikt/Ermittlungen gegen einen 28 Jahre alten Mann aus Essen Am frühen Sonntagmorgen, 20. August 2023, ist ein 44 Jahre alter Mann durch einen Messerschnitt lebensgefährlich verletzt worden. Polizeibeamte waren um 1.41 Uhr zur Weindorfstraße in Rotthausen gerufen worden. Dort trafen sie auf den Verletzten und eine 55 Jahre alte Frau. Die Beamten leisteten dem Verletzten Erste Hilfe. Anschließend wurde er durch Rettungskräfte versorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau gab an, dass es im Zuge einer Geburtstagsfeier zu Streitigkeiten zwischen ihr und dem Verletzten kam. Ein 28-Jähriger deutscher Staatsangehöriger, der Gast der Feier war und in Essen wohnt, habe sich eingemischt und den 44-Jährigen mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt. Anschließend sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort. Unter anderem konnte die Tatwaffe sichergestellt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem mit Haftbefehl gesuchten Tatverdächtigen, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb ohne Erfolg. Im Zuge der Ermittlungen, für die eine Mordkommission eingerichtet wurde, sicherten die Ermittler in der Wohnung des Tatverdächtigen Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

