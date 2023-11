Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliche Ladendiebin vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstag, 31. Oktober 2023, beobachtete ein Ladendetektiv gegen 16.15 Uhr in der Altstadt wie ein Mann und eine Frau zahlreiche Kosmetik-Artikel und Parfums in einem Drogeriegeschäft einsteckten. Danach verließen die beiden das Geschäft in der Bahnhofstraße, ohne die Ware zu bezahlen, und gingen zu einem Auto, wo ein weiterer Mann auf das Duo wartete. Dem Ladendetektiv gelang es, die Frau festzuhalten, während die beiden Männer flüchten konnten. Die alarmierten Polizeibeamten stellten mehrere hundert Euro Bargeld sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut mit einem Wert in vierstelliger Höhe sicher. Die 47-Jährige, die keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde vorläufig festgenommen. Der Autoschlüssel sowie die Ausweisdokumente der beiden Männer wurden ebenfalls sichergestellt.

