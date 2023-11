Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die Frauen?

Gelsenkirchen (ots)

In einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in der Altstadt sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera sowie von einem Handy nach Tatverdächtigen. Eine Essenerin saß am Dienstag, 28. März 2023, gegen 20.20 Uhr auf einer Bank an der Haltestelle des Busbahnhofs an der Hiberniastraße, als eine fünfköpfige Gruppe unbekannter Frauen auf sie zukam. Eine der Frauen schlug und trat auf die 21-Jährige ein, eine weitere Tatverdächtige beschimpfte und bespuckte die Essenerin. Ein 55-jähriger Essener bekam die Situation mit und ging dazwischen, woraufhin die Frauengruppe in den Linienbus 348 in Fahrtrichtung Bulmke-Hüllen einstieg. Dabei wurden die Tatverdächtigen von Überwachungskameras gefilmt.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter der Rufnummer 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der Rufnummer 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder und die Beschreibungen der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/118776

