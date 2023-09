Polizei Köln

POL-K: 230925-2-K/LEV Rohrbombe und Einbruchwerkzeug gefunden

Köln (ots)

Durch einen aufmerksamen Passanten (51) sind Einsatzkräfte in der Eintrachtstraße in Leverkusen-Schlebusch am Sonntagvormittag (24. September) auf einen selbstgebauten Sprengsatz an einer Gartenhecke aufmerksam gemacht worden. Polizisten sperrten den Einsatzort umgehend ab. Ein Entschärfer brachte die aufgefundene und zündfähige Rohrbombe auf einer nahegelegenen Wiese kontrolliert zur Explosion und machte sie so unschädlich. An der Hecke und im unmittelbaren Umfeld lagen zudem noch ein Winkelschleifer, eine Schutzbrille, Gartenhandschuhe und ein schwarzer Rucksack. Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen und konzentriert sich unter anderem auf die Frage, wer die Gegenstände zu welchem Zweck dort abgelegt hat.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den zuständigen Ermittlern zu melden. (cr/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell